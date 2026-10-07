Komikerin Loredana Bamert spricht über Panikattacken
«Ich habe mit Socken im Busen geheiratet»
Herzrasen und extremer Gewichtsverlust: Im SI.Talk spricht Loredana Bamert offen darüber, wie stark ihre Ängste und Panikattacken sie physisch im Griff hatten. Die Comedienne verrät, zu welchem ungewöhnlichen Hilfsmittel sie deshalb kurz vor der Trauung greifen musste.
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.