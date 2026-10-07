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Komikerin Loredana Bamert spricht über Panikattacken
«Ich habe mit Socken im Busen geheiratet»

Herzrasen und extremer Gewichtsverlust: Im SI.Talk spricht Loredana Bamert offen darüber, wie stark ihre Ängste und Panikattacken sie physisch im Griff hatten. Die Comedienne verrät, zu welchem ungewöhnlichen Hilfsmittel sie deshalb kurz vor der Trauung greifen musste.
Publiziert: vor 2 Minuten
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Sina Albisetti
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