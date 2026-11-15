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Er überraschte sie von hinten
Stachelrochen verfehlt Badende nur um Haaresbreite

Zwei Männer erleben einen Schockmoment an der australischen Ostküste, als sie von einem Stachelrochen überrascht wurden.
Publiziert: vor 2 Minuten
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