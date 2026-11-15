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Australien: Stachelrochen verfehlt Badegäste nur um Haaresbreite
Er überraschte sie von hinten
Stachelrochen verfehlt Badende nur um Haaresbreite
Zwei Männer erleben einen Schockmoment an der australischen Ostküste, als sie von einem Stachelrochen überrascht wurden.
Publiziert: vor 2 Minuten
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