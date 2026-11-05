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Neuer Rekord aufgestellt
So tönt die lauteste Frau der Welt

Brenda Willison aus dem englischen Dorf Weeting ist so laut wie ein Presslufthammer aus kurzer Distanz. Sie räumt gleich zwei Weltrekord-Titel ab und verrät ihr Geheimnis.
Publiziert: 13:08 Uhr
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