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Weil er das Richtige tut
Fischer fängt Weissen Hai – und bekommt dann Szenenapplaus

Der 20-jährige Fischer Kevin denkt, dass er einen Thunfisch gefangen hat. Dem ist nicht so: Es ist ein Hai! Seine Reaktion entzückt die Menschen vor Ort.
Publiziert: 07:02 Uhr
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