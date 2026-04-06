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USA: Fischer fängt Weissen Hai in Hermosa Beach
Weil er das Richtige tut
Fischer fängt Weissen Hai – und bekommt dann Szenenapplaus
Der 20-jährige Fischer Kevin denkt, dass er einen Thunfisch gefangen hat. Dem ist nicht so: Es ist ein Hai! Seine Reaktion entzückt die Menschen vor Ort.
Publiziert: 07:02 Uhr
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