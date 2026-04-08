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Brutale Aktion endet im Spital
Fahrgast schubst Kondukteurin aus Zug

Im russischen Oblast Kostroma geraten eine Kondukteurin und ein Passagier aneinander. Brutal schubst der Fahrgast die Bahnangestellte durch die Zugtür, schliesst diese und flieht.
Publiziert: 11:33 Uhr
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