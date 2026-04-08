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Russland: Fahrgast schubst Kondukteurin brutal aus Zug
Brutale Aktion endet im Spital
Fahrgast schubst Kondukteurin aus Zug
Im russischen Oblast Kostroma geraten eine Kondukteurin und ein Passagier aneinander. Brutal schubst der Fahrgast die Bahnangestellte durch die Zugtür, schliesst diese und flieht.
Publiziert: 11:33 Uhr
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