US-Demokraten in der Schweiz «Trump wäre in einer zweiten Amtszeit völlig ausser Kontrolle»

Die «Democrats abroad» – also amerikanische Demokraten in der Schweiz haben die Wahlnacht gemeinsam in Zürich verfolgt. Mit dabei ist Blick-Reporterin Karin Frautschi. Die Demokraten befürchten, dass Trump in seiner zweiten Amtszeit ausser Kontrolle gerät.