Freiwillige Sezession in den USA «Man zieht dorthin, wo Gleichgesinnte sind»

In der grossen Wahlnacht berichtet Blick nicht nur über die aktuellen Resultate. In den Talks werden auch Diskussion zu weiterführenden Themen geführt. USA-Kenner Christoph Frei über die riesige Polarisierung in den USA – und wie sie überwunden werden kann.