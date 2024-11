Politikwissenschaftler HSG Christoph Frei «Es würde ein klarer, grossartiger Wahlsieg von Trump»

Christoph Frei, Politikwissenschaftler an der HSG, zeigt auf, dass es im Rennen um die Präsidentschaft in den USA so knapp gar nicht wird. Er meint, Trump hätte wohl einen grossartigen Wahlsieg vor sich.