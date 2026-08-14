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Trockenheit mit Folgen
300 Jahre alter Garten freigelegt

Die anhaltende Trockenheit und Dürre hat immer wieder spezielle Folgen: Nun wurde in England ein 300 Jahre alter Garten freigelegt.
Publiziert: 11:13 Uhr
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