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Dürre mit Folgen: 300 Jahre alter Garten freigelegt
Trockenheit mit Folgen
300 Jahre alter Garten freigelegt
Die anhaltende Trockenheit und Dürre hat immer wieder spezielle Folgen: Nun wurde in England ein 300 Jahre alter Garten freigelegt.
Publiziert: 11:13 Uhr
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