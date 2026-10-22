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Tirana: Im Albanien-Parlament fliegen die Fäuste
Eskalation im Video
Im Albanien-Parlament fliegen die Fäuste
Im albanischen Parlament fliegen am Donnerstag Fäuste und Mikrofone. Die Opposition versucht mit allen Mitteln, die Abstimmungen über Gesetze zu stören.
Publiziert: 18:05 Uhr
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Iryna Poddubna
Videoredaktorin Blick
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