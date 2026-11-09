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Texas: Für kranke Kinder verkleiden sie sich als Spiderman
Für kranke Kinder
Fensterputzer werden zu Superhelden
In einem Kinderspital in Corpus Christi in Texas sorgen Feuerwehrmänner für Freude. Sie verkleiden sich als Heldenfiguren und seilen sich an der Fassade ab.
Publiziert: vor 7 Minuten
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Jessie Kilian
Redaktorin Video
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