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Für kranke Kinder
Fensterputzer werden zu Superhelden

In einem Kinderspital in Corpus Christi in Texas sorgen Feuerwehrmänner für Freude. Sie verkleiden sich als Heldenfiguren und seilen sich an der Fassade ab.
Publiziert: vor 7 Minuten
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