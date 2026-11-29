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Spektakuläre Helikopter-Rettung auf hoher See
Mitten im offenen Meer
Küstenwache rettet Mann von fahrendem Kreuzfahrtschiff
Notfall auf einem Kreuzfahrtschiff vor der Küste Floridas. Die Küstenwache muss ausrücken und filmt ihre spektakuläre Rettungsaktion.
Publiziert: 15:43 Uhr
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