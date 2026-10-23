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Während Übertragung
Welle erfasst Reporter mit voller Wucht

Eine Live-Schaltung endet mit einer unfreiwilligen Dusche: Während TV-Reporter Sergio Ovejero vor einem Sturm warnt, erfasst ihn und seine Kamerafrau eine gewaltige Welle.
Publiziert: vor 1 Minute
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