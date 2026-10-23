DE
FR
Konto & Einstellungen
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Outdoor
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Video
Aktuell
Spanien: Welle trifft TV-Reporter Sergio Ovejero bei Live-Schalte
Während Übertragung
Welle erfasst Reporter mit voller Wucht
Eine Live-Schaltung endet mit einer unfreiwilligen Dusche: Während TV-Reporter Sergio Ovejero vor einem Sturm warnt, erfasst ihn und seine Kamerafrau eine gewaltige Welle.
Publiziert: vor 1 Minute
Teilen
Kommentieren
Weitere virale Videos
1:05
Mit Pool für die Häftlinge
Geheime Luxus-Wohnungen im Knast entdeckt
0:52
Schlimmster Fehler von allen
Bräutigam sagt am Altar falschen Namen
0:42
Fahnen-Fail geht viral
Moderatorin blamiert sich komplett
0:58
Star-Performance in Solothurn
Bauarbeiter begeistert mit Trick das Netz
1:13
Was für eine Show
Präsident stemmt 100 Kilogramm
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
Meistgelesen