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Sie wird schwer verletzt
Seniorin (81) prallt in Ford Mustang

Am Donnerstag ist es in Hettlingen ZH zu einer Frontalkollision gekommen. Beide Autofahrerinnen wurden verletzt, eine von ihnen schwer.
Publiziert: 20:26 Uhr
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