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Hettlingen ZH: Frau prallt mit ihrem Auto in Ford Mustang
Sie wird schwer verletzt
Seniorin (81) prallt in Ford Mustang
Am Donnerstag ist es in Hettlingen ZH zu einer Frontalkollision gekommen. Beide Autofahrerinnen wurden verletzt, eine von ihnen schwer.
Publiziert: 20:26 Uhr
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