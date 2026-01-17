DE
FR
Abonnieren

Schar von Helikoptern
Hier hebt die US-Delegation von Zürich ab

Verschiedene Leserreporter filmen am Flughafen Zürich, wie Dutzende Helikopter abheben. Sie gehören offenbar zur US-Delegation, die am WEF in Davos anwesend sein wird.
Publiziert: 18:17 Uhr
Kommentieren
Das WEF 2026 in Davos
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen