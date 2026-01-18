DE
Rund 600 Demonstranten
Anti-WEF-Demo zieht durch Davos

Rund 600 Demonstranten wanderten am Sonntag nach Davos – aus Protest gegen das WEF. Die Polizei löste die friedliche Aktion ohne grossen Widerstand auf.
Das WEF 2026 in Davos
