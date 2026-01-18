DE
FR
Abonnieren

Mega-Transporter der US-Air-Force
Am Sonntag landet die nächste Boeing C-17 in Zürich

Ein Blick-Leser filmt am Sonntag eine Boeing C-17 in Zürich. Das Flugzeug transportiert Material für Trumps WEF-Besuch in Davos.
Publiziert: vor 2 Minuten
Kommentieren
Jetzt im Blick Live Quiz abräumen

Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag und Donnerstag ab 19:30 Uhr – einfach mitmachen und absahnen.

So gehts:

  • App holen: App-Store oder im Google Play Store

  • Push aktivieren – keine Show verpassen

  • Jetzt downloaden und loslegen!

  • Live mitquizzen und gewinnen

Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag und Donnerstag ab 19:30 Uhr – einfach mitmachen und absahnen.

So gehts:

  • App holen: App-Store oder im Google Play Store

  • Push aktivieren – keine Show verpassen

  • Jetzt downloaden und loslegen!

  • Live mitquizzen und gewinnen

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen