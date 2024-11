Kreuzfahrt-Boom in der Karibik In diesen Ländern gibt es mehr Touristen als Einwohner

Die Karibikinseln erleben einen Kreuzfahrt-Boom. In paradiesischen Urlaubszielen wie den Bahamas und St. Maarten strömen oft mehr Kreuzfahrt-Touristen an einem Tag an Land, als auf den Inseln Menschen leben.