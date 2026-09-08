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Hurrikan Lowell sucht Hawaii heim
Welle reisst TV-Reporter mit

Fox-Reporter Mike Seidel berichtet über Hurrikan Lowell auf Hawaii. Kurz vor einer Live-Schalte erfasst ihn eine riesige Welle.
Publiziert: 20:02 Uhr
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