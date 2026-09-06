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Riesiger Staubteufel rast in Wüste Gobi auf Touristen zu
Seltenes Wetterphänomen mitten in der Wüste
Riesiger Staubteufel rast auf Touristen zu
In der Wüste Gobi sorgte ein riesiger «Staubteufel» für Erstaunen. Auch wenn es so aussieht: Es ist kein Tornado.
Publiziert: 15:22 Uhr
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