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Seltenes Wetterphänomen mitten in der Wüste
Riesiger Staubteufel rast auf Touristen zu

In der Wüste Gobi sorgte ein riesiger «Staubteufel» für Erstaunen. Auch wenn es so aussieht: Es ist kein Tornado.
Publiziert: 15:22 Uhr
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