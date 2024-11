Heli-Einsatz in Oberriet SG Frau (32) schläft am Steuer ein und kracht in anderes Auto

Am Montagmittag fällt eine Frau am Steuer in den Sekundenschlaf und verursacht so einen Unfall in Oberriet SG. Eine 39-jährige Frau wurde dabei unbestimmt verletzt. Sie musste von einem Helikopter der Alpine Air Ambulance ins Spital geflogen werden.