LKW kracht in Zug Lokführer bleibt bei diesem Unfall unverletzt

Am Donnerstagnachmittag wurden bei einem Unfall in Dietikon drei Personen verletzt. Gegen 13.20 Uhr fuhr ein Lastwagen auf der Bremgartnerstrasse bergwärts und wollte links in die Ziergärtlistrasse einbiegen.