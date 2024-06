Gewohnheit mit grosser Wirkung Darum solltest du vor dem Spülen den WC-Deckel schliessen

1,5 Meter. So weit können Viren von der Kloschüssel aus katapultiert werden. Wer also die Infektionsgefahr durch Viren vermindern will, soll den WC-Deckel beim Spülen herunterklappen.