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Flucht aus Zelle
Mann quetscht sich durch 20-Zentimeter-Spalt

Dafür war der Spalt nicht gedacht: In Brasilien gelingt einem mutmasslichen Straftäter eine spektakuläre Flucht aus der Zelle.
Publiziert: vor 3 Minuten
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