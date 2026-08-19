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Drama am Daubenhorn VS
Stein trifft Bergsteigerin am Kopf

Beim Klettersteig am Daubenhorn VS rast ein faustgrosser Stein auf eine Bergsteigerin zu. Ihr Helm verhindert Schlimmeres. Das Video zeigt: Schutzkleidung kann Leben retten.
Publiziert: 19:53 Uhr
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