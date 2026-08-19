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Steinschlag am Daubenhorn: Helm rettet Bergsteigerin
Drama am Daubenhorn VS
Stein trifft Bergsteigerin am Kopf
Beim Klettersteig am Daubenhorn VS rast ein faustgrosser Stein auf eine Bergsteigerin zu. Ihr Helm verhindert Schlimmeres. Das Video zeigt: Schutzkleidung kann Leben retten.
Publiziert: 19:53 Uhr
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