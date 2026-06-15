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Felssturz am Gonzen oberhalb von Sargans

Am Gonzen oberhalb von Sargans SG gab es einen Felssturz. Meldungen über Schäden gibt es aktuell nicht.
Publiziert: 20:50 Uhr
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