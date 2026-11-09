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Dortmund: Polizei rückt wegen 1-Euro-Döner-Aktion aus
Polizei-Heli im Einsatz
1-Euro-Döner-Aktion endet im Chaos
Am Sonntag organisierte der Dönerladen «Food Lovers» die Eröffnung seiner Dortmunder Filiale. Das Ganze verlief aber nicht so, wie sich das der Besitzer gedacht hatte.
Publiziert: 17:26 Uhr
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