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Cannon Beach, Oregon: «King Wave» reisst Mann und Hund mit
Polizei warnte noch
Riesenwelle reisst Mann und Hund mit
Ein Mann und sein Hund werden in Oregon von einer gefährlichen «King Wave» mitgerissen. Kurz zuvor hatte ihn die Polizei gebüsst und vor den Wellen gewarnt.
Publiziert: vor 2 Minuten
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