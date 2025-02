Blick-Reporter in München «Die Stimmung hier ist sehr gedrückt»

Am Donnerstagvormittag ist ein Auto in der deutschen Grossstadt München in eine Menschengruppe gefahren. Der Fahrer ist ein afghanischer Asylbewerber (24). Laut Polizei gibt es mehrere Verletzte. Blick-Reporter Sandro Zulian berichtet aus München.

Publiziert: vor 17 Minuten