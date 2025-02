Anschlag in München Asylbewerber (24) fährt mit Mini Cooper in Menschenmenge

Am Donnerstagvormittag ist ein Auto in der deutschen Grossstadt München in eine Menschengruppe gefahren. Der Fahrer ist ein afghanischer Asylbewerber (24). Laut Polizei gibt es mehrere Verletzte.

Publiziert: vor 48 Minuten | Aktualisiert: vor 22 Minuten