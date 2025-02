«Auto war ca. 60 km/h schnell» Augenzeugin berichtet über Horrorfahrt in München

Alexa Gräf war heute in München an der Demonstration dabei und hat die Horrorfahrt hautnah erlebt. Im Interview schildert sie, was sie gesehen hat und gibt darin neue Details über die Fahrt bekannt.

Publiziert: vor 49 Minuten | Aktualisiert: vor 30 Minuten