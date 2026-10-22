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Australien: Reporter Will Murray rettet Mann aus sinkendem Auto
Drama vor laufender Kamera
TV-Reporter rettet Mann aus sinkendem Auto
Ein australischer Reporter will eigentlich nur über Hochwasser berichten. Plötzlich versinkt direkt hinter ihm ein Pick-up – und der Journalist greift sofort ein.
Publiziert: vor 1 Minute
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Iryna Poddubna
Videoredaktorin Blick
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