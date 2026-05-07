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An Bord bricht Panik aus
Powerbank explodiert im Flugzeug

Panik auf einem Indigo-Flug in Indien: Eine explodierte Powerbank sorgt für Rauch in der Kabine und zwingt rund 200 Passagiere zur Evakuierung über die Notrutsche.
Publiziert: 05:58 Uhr
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Unfälle in der Fliegerei
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