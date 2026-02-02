DE
Houston, wir haben ein Problem
Nasa-Flugzeug legt Bruchlandung hin

Funken, Flammen und Rauch: Ein Flugzeug der Nasa muss nach einem technischen Defekt ohne Fahrwerk landen. Beim Vorfall nahe Houston wird zum Glück niemand verletzt.
Publiziert: 10:18 Uhr
