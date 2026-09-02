DE
FR
Konto & Einstellungen
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Video
Aktuell
Brücke in Indonesien stürzt während Einweihung ein
50 Personen sind drauf
Brücke stürzt während Einweihung ein
Dramatische Szenen in Pangandaran in Indonesien: Während der feierlichen Einweihung einer neuen Brücke reissen plötzlich die Halteseile. Rund 50 Menschen stürzen in die Tiefe.
Publiziert: 06:03 Uhr
Teilen
Kommentieren
News Ausland
1:06
50 Personen sind drauf
Brücke stürzt während Einweihung ein
1:19
«Deutsche Neonazi»
Kutschenfahrer greift Influencerin an
0:54
Badegäste in Ligurien rätseln
Mysteriöser Koloss am Strand angespült
0:56
Absturz in Kroatien
Speedflyer gerät kurz nach dem Start in Not
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
Meistgelesen