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50 Personen sind drauf
Brücke stürzt während Einweihung ein

Dramatische Szenen in Pangandaran in Indonesien: Während der feierlichen Einweihung einer neuen Brücke reissen plötzlich die Halteseile. Rund 50 Menschen stürzen in die Tiefe.
Publiziert: 06:03 Uhr
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