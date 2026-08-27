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Speedflyer Davor Podbregar droht in Kroatien abzustürzen
Absturz in Kroatien
Speedflyer gerät kurz nach dem Start in Not
Schock-Moment über Kroatien. Ein Speedflyer hat wahnsinniges Glück. Beim Start verheddern sich die Leinen seines Gleitschirms. Mitten in der Luft kämpft er ums Überleben.
Publiziert: 12:29 Uhr
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