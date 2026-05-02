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WM-Gegner der Nati herausgefordert
Polemik bei Deutschland – Sorgen in Österreich

Das Aufgebot für einen Brutalo-Checker sorgt für Aufregung. Zwei National-League-Stars müssen passen. Und die offiziellen Fanzonen in Zürich und Fribourg hat einiges zu bieten. Das aktuelle WM-Inside zur am 14. Mai beginnenden Heim-WM.
Publiziert: 02.05.2026 um 16:57 Uhr
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Der streitbare Fabio Wagner (r.) an der WM 2024 im Duell mit Kevin Fiala.
Foto: Getty Images

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Deutschland nominiert Fabio Wagner trotz Rekordsperre von 14 Spielen für WM
  • Zürich und Fribourg bieten Fanzonen mit Eis-Minigolf und gratis Eintritt
  • Finnland ohne ZSC-Star Juho Lammikko nach Verletzung bei Czech Hockey Games
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Marcel AllemannReporter Eishockey

Kontroverse um Brutalo-Deutschen

Unser WM-Gruppengegner Deutschland sieht sich mit einer grossen Kontroverse konfrontiert. Denn für die WM-Vorbereitung wurde diese Woche München-Verteidiger Fabio Wagner aufgeboten. Dieser handelte sich im DEL-Playoff-Viertelfinal eine Rekordsperre von 14 Spielen ein, durch einen rücksichtslosen Check gegen den Kopf von Ingolstadts Edwin Tropmann. Dieser verlor nach diesem Brutalo-Frustfoul Wagners (München lag mit 2:7 in Rückstand) kurzzeitig das Bewusstsein. Im Spital, das Tropmann nach zwei Tagen wieder verlassen konnte, wurde ein Schädel-Hirn-Trauma diagnostiziert. Trotzdem greift Bundestrainer Harry Kreis nun auf den Übeltäter zurück. Man habe den Vorfall mit allen Beteiligten aufgearbeitet und sich dazu entschieden, liess DEB-Sportvorstand Christian Künast verlauten. Doch womöglich wird Wagner für die WM von der IIHF aus dem Verkehr gezogen, da dessen Mammutssperre in der DEL über diese Saison hinaus geht. In vergleichbaren Fällen wurde Spielern auch schon die Registrierung für die WM verweigert.

Fanzone als Vergnügungspark

Was erwartet die Fans eigentlich an den beiden WM-Spielorten Zürich und Fribourg? «Die Aufmachung des Spiels soll ein Erlebnis sein. Und es soll auch etwas anderes als ein Meisterschaftsspiel sein. Daher versuchen wir, die ganze Präsentation des Sports entsprechend attraktiv umzusetzen», sagt OK-Boss Christian Hofstetter. Neben den beiden Arenen sollen auch die beiden offiziellen Fanzonen in der direkten Umgebung das Publikum anlocken. Da wird ein Public Viewing angeboten, DJs sorgen für Sound, Bands treten auf, es gibt Aktivitäten der Sponsoren und Partner. In Zürich wird in der Fanzone auf dem Juchhof auch ein synthetisches Eisfeld aufgestellt und ein Eis-Minigolf angeboten. Der Eintritt zu den Fanzonen ist gratis.

Keine Heim-WM für ZSC-Lammikko

Unser WM-Gruppengegner Finnland muss an der WM auf ZSC-Stürmerstar Juho Lammikko verzichten. Dieser erzielte am Donnerstag bei der 2:3-Niederlage an den Czech Hockey Games gegen Tschechien zwar noch ein Tor, verletzte sich aber im gleichen Spiel und muss für die WM in seinem Zürcher Heimstadion passen. 

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Match-Ticket ist ÖV-Ticket

Das Eintrittsticket zu einem WM-Spiel ist auch ein Ticket für den ÖV. Innerhalb des Tarifbunds ZVV für Zürich und Frimobil für Fribourg hat man an jenem Tag freie Fahrt.

SCB-Baumgartner steigt bei Österreich aus

Österreich, ein weiterer WM-Gruppengegner der Nati, hat mit SCB-Stürmer Benjamin Baumgartner einen zusätzlichen prominenten Ausfall zu beklagen. Nach seiner Operation am Sprunggelenk im Februar hoffte Baumgartner, rechtzeitig zur WM wieder fit zu werden, hat jetzt aber das Trainingslager abbrechen müssen. «Er hatte bei jedem Training Schmerzen, das Thema ist erledigt», sagt Roger Bader, der Schweizer Trainer der Österreicher, gegenüber dem ORF. Zuvor hatten bereits die beiden NHL-Stürmer Marco Rossi und Marco Kasper, Captain Thomas Raffl, Teamstütze Lukas Haudum sowie Oliver Achermann von La Chaux-de-Fonds absagen müssen. Der Ex-Klotener David Reinbacher und der bisherige ZSC-Stürmer Vinzenz Rohrer stehen wohl ebenfalls nicht zur Verfügung, weil sie mit Laval Rocket in den AHL-Playoffs engagiert sind.

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