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«Könnte funktionieren»
ÖSV-Legende hofft auf Schweizer Olympia-Traum

Franz Klammer, Christian Stucki, Andri Ragettli und Nino Schurter äussern sich über eine mögliche Schweizer Olympia-Durchführung 2038.
Publiziert: 10:58 Uhr
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