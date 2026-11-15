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Wintersport
Sport-Stars hoffen auf Schweizer Olympia-Traum
«Könnte funktionieren»
ÖSV-Legende hofft auf Schweizer Olympia-Traum
Franz Klammer, Christian Stucki, Andri Ragettli und Nino Schurter äussern sich über eine mögliche Schweizer Olympia-Durchführung 2038.
Publiziert: 10:58 Uhr
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Matthias Dubach
Leiter Reporter-Pool Blick Sport
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