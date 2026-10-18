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Kugelgewinnerin zeigt ihr Balance-Talent

Die Kanadierin Marie-Michèle Gagnon bleibt auch nach ihrer Karriere als Skirennfahrerin sportlich aktiv. Das zeigt die 37-Jährige in einem neusten Instagram-Video.
Publiziert: vor 1 Minute
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Skistars in der Sommerpause
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