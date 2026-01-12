DE
FR
Abonnieren

Weitere Operation war nötig
Nächster Rückschlag für Snowboard-Star Podlatchikov

Hiobsbotschaft für Iouri Podladtchikov: Der Snowboard-Star startet nicht in Laax. Nach einem Trainingssturz im November kämpft er um seine Olympia-Teilnahme.
Publiziert: 14:15 Uhr
Kommentieren
1/5
Die Laax Open am kommenden Wochenende finden ohne Snowboard-Superstar Iouri Podladtchikov statt.
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

  • Iouri Podladtchikov verpasst den Halfpipe-Weltcup in Laax
  • Der Olympiasieger musste sich erneut einer Operation unterziehen
  • Nun zittert er um sein grosses Ziel: die Olympischen Spiele in Italien
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_AUTOR_1051.JPG
Nicola AbtReporter Sport

Es wurde gerätselt und gehofft, nun ist klar: Iouri Podladtchikov (37) verpasst den Halfpipe-Weltcup in Laax am kommenden Wochenende. Das bestätigte Swiss-Ski am Dienstag. Für den Olympiasieger spitzt sich die Lage im Hinblick auf die Winterspiele in Italien damit dramatisch zu.

Podladtchikov hat in dieser Saison noch keinen Wettkampf bestritten. Ein Start in Laax wäre seine letzte Möglichkeit gewesen, sich für Olympia aufzudrängen. Danach steht bis zu den Spielen in Italien kein Halfpipe-Event mehr auf dem Programm.

Alles auf Olympia ausgerichtet

Der Grund für seinen Verzicht ist eine schwere Verletzung und deren Folgen. Am 19. November stürzte Podladtchikov im Training am Kitzsteinhorn. Dabei zog er sich unter anderem eine Verletzung an der rechten Augenhöhle zu, die operiert werden musste.

Wie der Verband mitteilt, war inzwischen eine weitere Operation notwendig. «Ob und in welcher Form ein Einsatz an den Olympischen Spielen möglich ist, lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beurteilen», schreibt Swiss-Ski.

Mehr zum Snowboarden
Platzt der Olympia-Traum von Snowboard-Star Podladtchikov?
Rätsel um Gold-Held von 2014
Platzt der Olympia-Traum von Snowboard-Star Podladtchikov?
Hablützel und Lötscher in Calgary auf dem Podest
Wintersport-News
Starke Schweizer Snowboarder
Hablützel und Lötscher in Calgary auf dem Podest
Schweizer Snowboarderin reisst sich erneut das Kreuzband
Zum zweiten Mal in diesem Jahr
Schweizer Snowboarderin reisst sich erneut das Kreuzband

Für Podladtchikov wäre ein Olympia-Aus ein herber Rückschlag. Nach seinem überraschenden Comeback Anfang des vergangenen Jahres hatte der Superstar alles auf ein Ziel ausgerichtet: noch einmal auf der grössten Bühne zu bestehen.

Doch nach dem Sturz folgte ein Rennen gegen die Zeit, das er nun zu verlieren droht.

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen