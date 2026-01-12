Hiobsbotschaft für Iouri Podladtchikov: Der Snowboard-Star startet nicht in Laax. Nach einem Trainingssturz im November kämpft er um seine Olympia-Teilnahme.

Darum gehts Iouri Podladtchikov verpasst den Halfpipe-Weltcup in Laax

Der Olympiasieger musste sich erneut einer Operation unterziehen

Nun zittert er um sein grosses Ziel: die Olympischen Spiele in Italien

Nicola Abt Reporter Sport

Es wurde gerätselt und gehofft, nun ist klar: Iouri Podladtchikov (37) verpasst den Halfpipe-Weltcup in Laax am kommenden Wochenende. Das bestätigte Swiss-Ski am Dienstag. Für den Olympiasieger spitzt sich die Lage im Hinblick auf die Winterspiele in Italien damit dramatisch zu.

Podladtchikov hat in dieser Saison noch keinen Wettkampf bestritten. Ein Start in Laax wäre seine letzte Möglichkeit gewesen, sich für Olympia aufzudrängen. Danach steht bis zu den Spielen in Italien kein Halfpipe-Event mehr auf dem Programm.

Alles auf Olympia ausgerichtet

Der Grund für seinen Verzicht ist eine schwere Verletzung und deren Folgen. Am 19. November stürzte Podladtchikov im Training am Kitzsteinhorn. Dabei zog er sich unter anderem eine Verletzung an der rechten Augenhöhle zu, die operiert werden musste.

Wie der Verband mitteilt, war inzwischen eine weitere Operation notwendig. «Ob und in welcher Form ein Einsatz an den Olympischen Spielen möglich ist, lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beurteilen», schreibt Swiss-Ski.

Für Podladtchikov wäre ein Olympia-Aus ein herber Rückschlag. Nach seinem überraschenden Comeback Anfang des vergangenen Jahres hatte der Superstar alles auf ein Ziel ausgerichtet: noch einmal auf der grössten Bühne zu bestehen.

Doch nach dem Sturz folgte ein Rennen gegen die Zeit, das er nun zu verlieren droht.