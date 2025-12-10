Schweizer Snowboarderin reisst sich erneut das Kreuzband

Die Saison von Berenice Wicki ist vorbei, bevor sie so richtig begonnen hat. Sie fällt mit einem Kreuzbandriss aus.

Zum zweiten Mal in diesem Jahr

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Grosses Pech für Halfpipe-Snowboarderin Berenice Wicki. Wie Swiss-Ski mitteilt, hat sich die 23-Jährige bei einem Sturz im Training am linken Knie verletzt. Nachfolgende Untersuchungen ergeben eine niederschmetternde Diagnose: Wicki hat sich nicht nur das vordere Kreuzband gerissen, sondern auch eine Verletzung des Innenmeniskus zugezogen. Die Saison ist für sie damit gelaufen.

Besonders bitter: Erst im letzten Februar hat sich Wicki das gleiche Kreuzband schon einmal gerissen. Gemäss Mitteilung wird sie sich in den nächsten Tagen einer Operation unterziehen.