Schweizer Snowboarderin reisst sich erneut das Kreuzband

Ramona BieriRedaktorin Sport
Grosses Pech für Halfpipe-Snowboarderin Berenice Wicki. Wie Swiss-Ski mitteilt, hat sich die 23-Jährige bei einem Sturz im Training am linken Knie verletzt. Nachfolgende Untersuchungen ergeben eine niederschmetternde Diagnose: Wicki hat sich nicht nur das vordere Kreuzband gerissen, sondern auch eine Verletzung des Innenmeniskus zugezogen. Die Saison ist für sie damit gelaufen.
Besonders bitter: Erst im letzten Februar hat sich Wicki das gleiche Kreuzband schon einmal gerissen. Gemäss Mitteilung wird sie sich in den nächsten Tagen einer Operation unterziehen.