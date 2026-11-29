Podestjubel und Enttäuschung zum Auftakt des Wintersport-Sonntags: Während Gian Casanova und Xenia von Siebenthal in China auf Platz zwei rasen, fallen die Schweizer im 20-km-Massenstart weit zurück.

Fabienne Kleinhenz Redaktorin Sport

Norwegische Dominanz im 20-km-Massenstart (Freistil)

Im Massenstart der Männer können die Schweizer am Sonntagmorgen nichts reissen. Bester Schweizer wird Noe Näff, der auf Platz 56 fährt. Knapp dahinter kommt Cyril Fähndrich ins Ziel (58.). Schon früh im Rennen setzt sich die Doppelspitze aus Joe Davies (England) und Johannes Kläbo (Norwegen) ab. Doch nur der Norweger kann das Tempo halten und fährt seinen ersten Saisonsieg in der Disziplin ein. Komplettiert wird das Podest von den zwei Landsmännern Emil Iversen und Harald Amundsen.

Podestplatz im Parallel-Riesenslalom Mixed

Die Schweizer Alpin-Snowboarder starten stark in die neue Saison. Nach dem Sieg von Dario Caviezel am Samstag krallen sich Gian Casanova und Talent Xenia von Siebenthal (19) im Team-Wettkampf in China den zweiten Platz. Das Duo zeigt sich bis in den Final stark – dort legt Casanova knapp vor, bevor Von Siebenthal die Kontrolle verliert und von der Piste rutscht. Sieger wird das deutsche Gespann um Stefan Baumeister und Melanie Hochreiter.