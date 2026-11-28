Der Bündner Dario Caviezel triumphiert beim Weltcup-Opening in China. Im Parallel-Riesenslalom fährt der Schweizer allen davon und legt damit den perfekten Start in die Saison hin.

Darum gehts Dario Caviezel gewinnt zum Weltcup-Auftakt in China den Parallel-Riesenslalom vor Olympiasieger Benjamin Karl

Für den Bündner ist es der fünfte Weltcup-Sieg und der zweite Erfolg in Serie in dieser Disziplin

Bei den Frauen wird Xenia von Siebenthal Elfte, die Italienerin Lucia Dalmasso gewinnt das Rennen

Fabienne Kleinhenz Redaktorin Sport

Ein fünfter Weltcupsieg – so das Ergebnis von Snowboard-Spezialist Dario Caviezel (31) beim Auftakt-Rennen im chinesischen Snow Ruyi. Im Parallel-Riesenslalom zeigt der Bündner eine starke Leistung gegen den österreichischen Olympiasieger Benjamin Karl (41) und setzt sich nach einem Fehler am Anfang des Rennens schlussendlich durch. Gegenüber «SRF» schwärmt der Profi von den Bedingungen und seinen Läufen: «Der Saisonstart war perfekt, unvergesslich fast schon.» Damit fährt er seinen zweiten Sieg in Folge im Parallel-Riesenslalom ein, nachdem er Ende letzter Saison im März dieses Jahres in Kanada ebenfalls allen davongefahren war.

Bei den Frauen fährt Xenia von Siebenthal (19) als beste Schweizerin auf Rang 11. Siegerin wie schon im Vorjahr wird die Italienerin Lucia Dalmasso (29). Morgen steht dann der Teamevent an. Caviezel fährt mit Flurina Bätschi (23).