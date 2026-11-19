Es ist ein Hammer: Andri Ragettli bestreitet in diesem Winter keine Wettkämpfe. Wie kann sich ein Schweizer Freeskier das leisten? Ein Blick auf sein Geschäftsmodell zeigt: Das klassische Sportsystem hat der Bündner längst hinter sich gelassen.

Joël Hahn Redaktor Sport

Keine Weltcups, keine X-Games, keine Medaillenjagd. Andri Ragettli (28) zieht in diesem Winter den Stecker. Er wolle auf seinen Körper hören und Neues auf den Ski ausprobieren, liess der Flimser am Mittwochabend verlauten.

Doch die Frage drängt sich auf: Wie kann sich ein Schweizer Wintersportler eine komplette Saison ohne Wettkämpfe, Prämien und Preisgelder leisten?

Die Antwort ist im Fall Ragettli besonders. Für den Bündner könnten die nächsten Monate gar noch lukrativer werden.

Die Preisgelder sind «Peanuts»

Wer im Freestyle-Weltcup reich werden will, hat den falschen Sport gewählt. Ein Weltcupsieg bringt meist 10'000 bis 15'000 Franken ein. Nach Abzug von Steuern und Spesen bleibt wenig übrig. Zwar schüttet Swiss-Ski bei Grosserfolgen Prämien aus, doch ein fixes Gehalt gibt es für die Athleten bekanntlich nicht – der Verband deckt primär die Kosten für Trainingscamps, Reisen und Betreuer.

Für Ragettli sind die Wettkampf-Einnahmen ohnehin längst zweitrangig. Der Bündner bestätigte bereits öffentlich, Millionär zu sein – das Magazin «Bilanz» schätzt sein Vermögen auf zwei bis fünf Millionen Franken.

Der Goldesel Social Media

Sein wahres Kapital ist digital: 1,9 Millionen Follower auf Tiktok und über 600'000 auf Instagram sorgen für eine im Schweizer Sport fast beispiellose Reichweite. Doch Follower-Zahlen allein reichen noch nicht, betont Marketing-Experte Felix Murbach (60). Selbst bei einem Hollywood-Megastar wie Dwayne «The Rock» Johnson (54), der auf Instagram beispielsweise seine eigene Tequila-Marke vermarktet, fliesst für einzelne Posts nicht einfach eine Million auf das Konto – am Ende zählen für Marken vor allem die tatsächlichen Aufrufe und wie authentisch ein Produkt zur Person passt.

Genau hier liegt Ragettlis grosse Stärke: «Sponsoren kaufen bei ihm die Kombination. Seine sportlichen Erfolge geben ihm Glaubwürdigkeit, seine Videos bringen ihn zu einem Publikum weit über den Wettkampfsport hinaus.»

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Der Verband stützt den Sonderweg

Ohne den starren Weltcup-Kalender hat Ragettli nun noch mehr Zeit für aufwendige, virale Videos und Sponsoren-Projekte. Ein Millionen-Hit im Tiefschnee dürfte für seine Partner ohnehin wertvoller sein als ein TV-Bild von einem Qualifikationslauf zu Randzeiten.

Auch bei Swiss-Ski anerkennt man diese Entwicklung. Cheftrainer Dominik JP Furrer (36) sagt zu Blick: «Andri ist ein Beispiel dafür, wie vielseitig sich der Freeski-Sport entwickelt hat. Er hat sich durch seine sportlichen Erfolge, seine Kreativität und seine Präsenz auf Social Media eine starke eigene Marke aufgebaut.»

Ein Risiko für seine Marke sieht Experte Murbach durch die TV-Absenz nicht: «Eine Saison ohne Wettkämpfe bedeutet für Ragettli nicht automatisch einen Verlust an Marktwert. Er hat eine Marke geschaffen, die auch dann Menschen erreicht, wenn keine Medaille auf dem Spiel steht.»

Wie sich die Auszeit konkret auf seine Verträge auswirkt, bleibt vorerst Ragettlis Geheimnis: Auf Anfrage wollte sich das Management nicht zu den finanziellen Aspekten äussern. Sorgen um seinen Kontostand muss sich der Bündner aber definitiv nicht machen.