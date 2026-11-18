Keine Weltcup-Events, keine WM und keine X-Games – Andri Ragettli hat sich dazu entschieden, in diesem Winter alle Wettkämpfe auszulassen.

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Paukenschlag um den Schweizer Freeskier Andri Ragettli: «Diesen Sommer hat mir mein Körper signalisiert, dass ich einen Gang zurückschalten muss.» Deswegen verzichtet der 28-Jährige auf die komplette Wettkampfsaison, was bedeutet: keine Weltcup-Events, keine WM und keine X-Games. «Nicht, weil ich es nicht kann, sondern weil ich gerade Lust auf Neues habe», so der Bündner mit 33 Weltcup-Podestplätzen.

Während der Wettkampfpause möchte Ragettli «neue Erfahrungen auf den Ski sammeln, andere Fähigkeiten entwickeln und einfach Freude am Skifahren haben», heisst es in einer Medienmitteilung von Swiss-Ski. «Und nein, das ist kein Rücktritt. Ich freue mich riesig auf alles, was kommt», hält Ragettli ausdrücklich fest.

Andri Ragettli ist dreifacher Goldmedaillen-Gewinner bei den X-Games und Slopestyle-Weltmeister von 2021. Eine Olympiamedaille ist ihm bislang verwehrt geblieben. Sowohl 2022 in Peking als auch 2026 in Mailand/Cortina verpasste er Edelmetall als Slopestyle-Vierter jeweils um einen Rang. Über Social Media erreicht der Bündner mit seinen Parcours-Videos ein Millionenpublikum.