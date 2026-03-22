Fanny Smith doppelt nach dem Sieg am Samstag im Skicross nach: Die Waadtländerin wird Dritte. Im Biathlon läuft Lena Häcki-Gross auf den 17. Rang. Der Wintersport-Tag in der Übersicht.

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Skicross

Fanny Smith steht nur einen Tag nach ihrem 37. Weltcup-Sieg in Craigleith (Kd) auch im zweiten Rennen auf dem Podest. Die Schweizerin belegt hinter Sandra Näslund aus Schweden und Marielle Berger Sabbatel aus Frankreich den dritten Platz. Saskja Lack wird Sechste, Tanja Gantenbein Siebte.

Die drei Schweizerinnen können sich im Viertelfinal jeweils als Zweite für die Halbfinals qualifizieren. Lack und Gantenbein scheitern dort, während sich Smith dank einer starken Aufholjagd für den grossen Final qualifiziert. Nach einem guten Start fällt die Waadtländerin auf den dritten Zwischenrang zurück, den sie schliesslich verteidigen kann. Für Smith ist es bereits der sechste Podestplatz der Saison.

Bei den Männern ist Ryan Regez wie am Vortag bester Schweizer. Der Berner scheitert jedoch bereits im Viertelfinal. Der Sieg geht an den Italiener Federico Tomasoni. Die Norweger Kaleb Barnum und Kristofor Mahler schaffen es hinter ihm auf das Treppchen.

Biathlon

Lena Häcki-Gross liegt im Massenstartrennen über 12,5 km am Holmenkollen bei Oslo (No) zwischenzeitlich auf dem dritten Rang. Im ersten Stehend-Schiessen muss sie ihre Hoffnungen auf ein Top-Ergebnis jedoch nach zwei Fehlschüssen begraben und wird im Klassement nach hintern gespült. Im letzten Schiessen macht sie nochmals zwei Fehler. Am Ende wird es so Rang 17 für Häcki-Gross. Die zweite Schweizerin, Amy Baserga, kommt überhaupt nicht auf Touren und belegt den zweitletzten Platz (29.).

Der Sieg geht an Lisa Vittozzi aus Italien, die im Schlusssprint die Schwedin Hanna Öberg distanzierte. Dritte wird die Tschechin Tereza Vobornikova. Die Disziplinenwertung beim Massenstart geht derweil an Julia Simon nach Frankreich.

Bei den Männern entscheidet Johan-Olav Botn das letzte Rennen der Saison für sich. Der Norweger kommt fehlerfrei durch das Schiessen und schüttelt kurz vor dem Ziel den ebenfalls fehlerfreien Deutschen Philipp Nawrath ab. Das Podest komplettiert Eric Perrot. Der Franzose hatte sich bereits am Freitag den Gesamtweltcup gesichert.

Niklas Hartweg reicht es nach drei Schiessfehlern für den 20. Rang. Joscha Burkhalter zeigt zwar ein gutes Scheissen mit nur einem Fehler, verliert jedoch auf der Loipe viel Zeit und wird 27.