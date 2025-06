1/6 Heidi Weng geht wieder solo durchs Leben. Foto: Instagram/heidiweng91

Heidi Weng und Kjetil Nygaard trennen sich nach neun Jahren Beziehung

Weng verkaufte kürzlich ihre Wohnung in Oslo und blickt nach vorne

Heidi Weng (33) gehört zu den erfolgreichsten Langläuferinnen. Zweimal den Gesamtweltcup (2016/17 und 2017/18), elf WM-Medaillen (fünf davon in Gold) und Olympiabronze – das alles hat die Norwegerin in ihrer Karriere schon gewonnen.

Nun muss sie einen privaten Rückschlag verkraften. Die Liebe zwischen ihr und Kjetil Nygaard ist erloschen. Das Paar hat sich getrennt. «Manchmal läuft das Leben anders als man es sich vorstellt. Dieses Jahr war es etwas anders», meint Weng gegenüber der norwegischen Zeitung «Verdens Gang». Und bestätigt die Trennung. «Nach neun Jahren haben mein Partner und ich beschlossen, getrennte Wege zu gehen.»

Ganz frisch ist das Liebes-Aus nicht mehr, wie Weng weiter verrät. «Davon abgesehen gibt es kein Drama. Die Trennung ist schon eine Weile her.» Auch aus diesem Grund schaut sie nun nach vorne. Erst kürzlich hat sie ihre Wohnung in Oslo (No) verkauft. Ob das mit der Trennung zusammenhängt, ist nicht bekannt.

Weng deutete schon Rücktritt an

Mit dem erneuten Rücktritt von Therese Johaug (36) ist Weng nun eine der erfahrensten Athletinnen im norwegischen Langlauf-Team. Noch vor gut einem Jahr hatte sie angedeutet, dass ihre eigene Karriere auch nicht mehr allzu lange dauern wird. «Ich habe mit 21 Jahren den Durchbruch geschafft», sagte sie damals gegenüber «Nettavisen». «Ich merke, dass es mir guttut, etwas anderes zu machen. Ich werde älter und merke, dass ich mehr Zeit zu Hause verbringen möchte.»

Einen Zeitpunkt fürs Karriereende nannte sie damals noch nicht. Allerdings hatte sie schon genaue Vorstellungen für ihr Leben nach dem Profisport, sprach unter anderem davon, mehr Zeit mit ihrem Partner verbringen zu wollen. Etwas, das mit dem Liebes-Aus nicht mehr aktuell ist.

Stattdessen richtet sich ihr Fokus auf die nächste Saison mit dem grossen Highlight Olympia. Und wer weiss, vielleicht schliesst sie dort die Lücke in ihrem Palmarès. Denn was ihr in ihrer Sammlung noch fehlt, ist Olympiagold.