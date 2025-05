1/7 Bei Jens Lehmann läufts privat nicht rund. Foto: imago/Sven Simon

Darum gehts Die Ehe des deutschen Ex-Nationaltorhüters Jens Lehmann ist gescheitert

Getrennte Auftritte beim letzten Oktoberfest deuteten bereits darauf hin

Jens und Conny Lehmann waren seit 1999 verheiratet und haben drei Kinder

Gerüchte gab es schon länger, nun ist klar: Die Ehe des ehemaligen deutschen Nationaltorhüters Jens Lehmann (55) ist gescheitert. Das bestätigt seine nun Ex-Frau Conny Lehmann (58) der «Bild».

«Ich bin Single», sagt sie am Rande einer Veranstaltung in München gegenüber der deutschen Zeitung. Und fügt an: «Ich bin glücklicher Single.» Mehr will sie zum Liebes-Aus nicht sagen. Stattdessen geniesst Lehmann den Abend an der Seite einer guten Freundin.

Jens und Conny Lehmann lernten sich 1995 auf einer Party kennen. Der Liebesfunke entfachte diese zufällige Begegnung allerdings noch nicht. Erst beim Wiedersehen vier Jahre später verliebten sich die beiden ineinander. Und sagten schon wenig später «Ja» zueinander. Ihre Hochzeit fand im Oktober 1999 statt. Sie brachte mit Lasse (28) einen Sohn in die Beziehung, den Lehmann später adoptierte. Zusammen haben sie die Kinder Mats (24) und Lieselotta (18).

Getrennt auf dem Oktoberfest

Nun gehen die beiden nicht länger als Paar durchs Leben. Bereits letzten Herbst berichteten enge Freunde gegenüber der «Bild» vom Liebes-Aus. Anlass dafür war das getrennte Erscheinen auf dem Münchner Oktoberfest. Während sie mit einem befreundeten Ehepaar feierte, wurde er umgeben von mehreren jungen Frauen auf der Wiesn gesehen. Und sorgte danach mit einer Suff-Fahrt für Schlagzeilen.

Zu dem Zeitpunkt soll sie längst aus dem gemeinsamen Haus ausgezogen gewesen sein. Die Sommerferien 2024 verbrachten sie nur wegen der Kinder gemeinsam. Denn bereits davor soll aus der grossen Liebe längst eine On-off-Beziehung geworden sein. Eine, die offenbar nicht mehr zu retten war.