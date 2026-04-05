Schweden triumphiert bei der Curling-WM in Ogden: Niklas Edin und sein Team besiegen Kanada 9:6 im Final und holen den 13. WM-Titel für ihr Land.

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Schweden krönt sich an der Curling-WM in Ogden (USA) zum 13. Mal zum Weltmeister. Im Final setzt sich das Team von Skip Niklas Edin, für den es der 8. WM-Titel ist, gegen Kanada 9:6 durch.

Die Schweden gehen im ersten End des Finalspiels gegen den Rekordweltmeister (36 Titel) in Führung und geben diese anschliessend nicht mehr aus der Hand. Niklas Edin, Christoffer Sundgren, Rasmus Wranaa und Oskar Eriksson hatten schon die Round Robin auf Platz 1 beendet und bezwingen nun auch Kanada, das zuvor zehn Siege in Folge feierte.

Mit dem WM-Triumph gelingt den Skandinaviern auch die Revanche für die Olympischen Spiele, an denen die Schweden deutlich unter den Erwartungen waren. In Cortina gelangen Edin und Co. nur zwei Siege in neun Spielen, wodurch sie bereits nach der Round Robin ausgeschieden waren.

Bronze an der WM in den USA geht derweil an Schottland. Die Schotten setzen sich im kleinen Final nach neun Ends 11:6 gegen die USA durch. Am Gastgeber waren zuvor im Viertelfinal die Schweizer um Skip Marco Hösli gescheitert.