Verrückte Story aus Wangen SZ. Bob-Pilot Michael Vogt erkannte das gestohlene Velo seines Vaters wieder und hielt einen flüchtenden Mann bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Darum gehts Bobpilot Vogt und sein Bruder fanden in Wangen SZ das E-Bike ihres Vaters

Es war am Vortag gestohlen worden, die Brüder trafen per Zufall auf den Dieb

Vogt fing den flüchtenden Mann und übergab ihn der Polizei

Matthias Dubach Leiter Reporter-Pool Blick Sport

Dieser Velo-Dieb hatte sich definitiv den Falschen ausgesucht! Denn es ist Bob-Pilot Michael Vogt (28), der zu Fuss die Verfolgung des flüchtenden Langfingers aufnimmt, diesen locker einholt und dingfest macht. Fast logisch. Als Bob-Fahrer ist Vogt prädestiniert für eine Verfolgungsjagd: Hünenhaft kräftig, aber enorm antrittsschnell auf den ersten Metern. Was im Eiskanal hilft, hilft auch dabei, den Dieb zu schnappen.

Doch der Reihe nach. Als der Olympia-Bronze-Held und sein Bruder Daniel Bruhin eines Sonntagmorgens durch ihr Heimatdorf Wangen SZ schlendern und bei der Mehrzweckhalle vorbeikommen, stutzen sie. Steht da nicht das gestohlene, blaue E-Bike ihres Vaters Stefan im Veloständer?

Die Brüder finden das gestohlene Velo – aber es ist abgeschlossen

«Wir haben ein Foto gemacht und es in den Familien-Chat gestellt», sagt Vogt zu Blick. «Es stellte sich heraus: Es ist tatsächlich das Velo, das dem Vater einen Tag zuvor am Bahnhof gestohlen wurde. Ganz sicher waren wir, als wir die Rahmennummer verglichen haben.» Das Problem: Das Fahrrad ist mit einem fremden Schloss gesichert. Sollen es die Brüder einfach wieder zurückklauen? Vogts Bruder holt sich Rat bei einer Nachbarin, die bei der Polizei arbeitet. Die Aussage ist aber klar: Keine gute Idee, auch, weil das Velo bereits als gestohlen gemeldet war.

Also melden sich Vogt und Bruhin bei der Polizei. «Es hiess, eine Patrouille sei ohnehin unterwegs, sie würden vorbeikommen», schildert der Bob-Star. Mittlerweile ist auch Vater Stefan eingetroffen. Dann sehen die drei, wie ein rotes Auto mit ausländischen Kennzeichen langsam am besagten Veloständer vorbeifährt. «Wir witzelten noch: Jetzt wird das Velo sicher abgeholt.» Doch das Auto entfernt sich wieder – aber kommt dann ein paar Minuten später tatsächlich zurück.

Die Begegnung mit dem Velo-Dieb endet im Sinne der Gerechtigkeit

Ein Mann steigt aus, zückt einen Schlüssel und will das Schloss am geklauten Velo aufschliessen. Vogt: «Wir sind hin und haben ihn angesprochen.» Die Antwort kommt in brüchigem Englisch: Er müsse das Fahrrad eines Kollegen abholen.

Das Märchen fliegt natürlich sofort auf. Als der Dieb realisiert, dass die Polizei bereits unterwegs ist, will er zu Fuss flüchten. Vogt: «Ich habe damit gerechnet und konnte ihn schnell einholen. Ich habe ihn dann sanft über eine Leitplanke gecheckt…»

Der Langfinger ergibt sich seinem Schicksal und wird dann der bald erscheinenden Polizei übergeben.

Die erste Verfolgungsjagd im Leben von Michi Vogt endet erfolgreich. Folgen weitere nach der Karriere? Der Schwyzer hat schon länger vor, nach der Zeit im Bob eine Ausbildung zum Polizisten zu beginnen. Ein erstes Bewerbungsschreiben hat er hiermit abgegeben.